Dopo la sentenza, arrivano le motivazioni. La Cassazione ha assolto i tre carabinieri dall'accusa di omicidio colposo per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il 40enne ex calciatore viola era morto dopo essere stato arrestato e messo a terra con il torace premuto sulla strada.



"Non era prevedibile la morte di Magherini - si legge nelle motivazioni -, che era in delirio eccitatorio per intossicazione da cocaina. Le forze dell'ordine non avevano le competenze specifiche in materia e nel loro intervento si registra un solo atto violento non giustificato e contenuto: i due calci sferratigli quando era già a terra dal militare Vincenzo Corni".