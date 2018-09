Il passaggio di consegne potrebbe avvenire entro la fine di settembre: SIlvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a prendere le redini del Monza. La probabile acquisizione del 70% delle azioni porta in primo piano il club brianzolo, che tre anni dopo l’ultimo fallimento e a un anno dal ritorno in Serie C ha l’opportunità di rilanciarsi nel calcio che conta. In tanto, l’operazione targata Berlusconi-Galliani ha attirato l’attenzione dei bookmaker, per i quali l’affare potrebbe portare in poco tempo all’obiettivo numero uno, la promozione in Serie A. Un traguardo che sul tabellone Sisal Matchpoint potrebbe arrivare entro il 2020 e che in quota è offerto a 12 volte la posta.