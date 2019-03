L'Ucraina rischia di perdere a tavolino la partita di qualificazione a Euro 2020 vinta per 2-0 contro il Lussemburgo: è stato infatti schierato Junior Moraes, attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk naturalizzato ucraino. Secondo il Lussemburgo il suo tesseramento per la federazione dell'est Europa non rispetterebbe però i criteri della FIFA, che prevedono un periodo minimo di cinque anni di residenza nel territorio per poter giocare con la selezione di riferimento: Moraes ha giocato per sei mesi in Cina, con il Tianjin Quanjian nel 2017.L'Ucraina però replica di come la normativa nazionale preveda che sia considerato residente sul territorio per l'intero anno chi vi sia rimasto per almeno 180 giorni.