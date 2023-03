Non c’è modo per accertare che i pagamenti del Barcellona all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, José María Enríquez Negreira, abbiano influito nelle designazioni o alterato i risultati delle partite. È questo quanto l’Agenzia Tributaria spagnola aveva riferito al Fisco nell’aprile del 2022.



Come riportato da Efe, il dirigente avrebbe incassato più di 7,5 milioni di euro ma ‘non ci sarebbe prova alcuna che abbia direttamente influenzato i risultati’. Hacienda ribadisce che questi pagamenti (nessuno dei quali rivolti ad arbitri in carriera) non sarebbero stati dichiarati e potrebbero essere un indizio dei servizi illeciti e dello scambio di informazioni riservate con il comitato arbitrale.