Ancora problemi per Neymar. Accusato di stupro da una ragazza, potrebbe decidere di non partecipare alla Coppa America con la maglia del suo Brasile. Questo è quello che suggerisce Francisco Noveletto, vicepresidente della federcalcio brasiliana.



Queste le parole di Noveletto sul caso Neymar ai microfoni della SBT: "Se dovessi scommettere, se avessi 10 monete e mi avessero chiesto di scommettere, scommetto che lui chiederà il permesso di non venire. Non ha le condizioni psicologiche per affrontare una Copa America e una schiera di giornalisti".



Dalla Spagna As riporta dichiarazioni ancor più nette dello stesso Noveletto: "Neymar dovrà rinunciare alla Copa America". Il motivo? "Un nuovo video che lo riguarda starebbe per uscire. Un filmato che lo sottoporrebbe a forte pressione psicologica".



Parole che vanno in controtendenza con quelle pronunciate invece da Rogerio Cabloco, presidente della Federazione calcistica verdeoro: "Neymar escluso dalla Coppa America? Non c'è alcuna possibilità. Stiamo seguendo da vicino la questione e abbiamo piena fiducia in Neymar, sappiamo che tipo di uomo è e che cosa è come sportivo".