Il presidente della Sampdoria, indicata negli atti come vero numero uno del club blucerchiato - con l'accusa dial West Ham - nell'estate 2015 - del centrocampista. La richiesta di rinvio a giudizio per l'imprenditore romano è arrivata oggi da parte del pubblico ministero Vincenzo Barbo nel corso dell'udienza di fronte al gup Alessandro Arturi.Secondo quanto riferisce Primo Canale, Ferrero, la figlia Vanessa (per cui è stata richiesta una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi), il nipote Giorgio (azionista della Samp) e i manager Andrea Diamanti e Marco Valerio Guercini sono ritenuti. I soldi sarebbero stati distratti attraverso l'utilizzo di fatture false emesse da una società riconducibile al presidente della Sampdoria, anche se amministrata da un altro soggetto., sempre riconducibili al presidente della Sampdoria.Ad aggravare l'impianto accusatorio nei confronti di Massimo Ferrero e della figlia, l'accusa rivolta dai magistrati di aver provocato un danno patrimoniale alla stessa Sampdoria attraverso "artifizi e raggiri", come la simulazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il presidente della Sampdoria e le società Vici srl e con Cgcs srl. In base all'impianto accusatorio sarebbero state “strumentalmente prospettate rivendicazioni del tutto infondate legate alla natura del rapporto tra Massimo Ferrero e le predette società”.La sentenza è attesa per settembre.