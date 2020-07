I dirigenti della Sampdoria, Osti e Pecini non affondano i colpi di mercato. Secondo Tuttosport, più di un’idea resta Adi Nalic. Il centrocampista offensivo del Malmoe, classe ’97, piace a molti diversi club europei tra cui Bordeaux e Standard Liegi. La dirigenza blucerchiata è rimasta stregata in Romania, da Dennis Man, giovane talento dello Steaua Bucarest che in questa stagione ha già collezionato 7 gol e 4 assist. L’ala classe ’98, è seguita anche dall’Atalanta. Tra gli estimatori gli olandesi del Feyenoord che hanno già avanzato un’offerta di 7 milioni rispedita al mittente, lo Steaua per Man non sembra disposta ad accettare cifre inferiori ai 18 milioni. Servirà un grosso esborso per assicurarselo.