. A meno di un mese di distanza dallo stringato comunicato in cui veniva annunciata la sospensione di Gianluca Petrachi è stata completato l’iter che ha portato al licenziamento del direttore sportivo. L’ormai ex ds giallorosso - riporta il Tempo - si è visto recapitare la raccomandata con ricevuta di ritorno che ufficializza la decisione del club, che qualche giorno fa a seguito della sospensione lo aveva esonerato dalle mansioni e nel cda del 26 giugno aveva votato all’unanimità per il licenziamento.

La questione è destinata a finire davanti ad un giudice visto che Petrachi ha rifiutato ogni tipo di offerta di buonuscita: l’ex Toro aveva altri due anni di contratto per 2,4 milioni netti complessivi (più bonus). La Roma ha deciso di non comunicare pubblicamente il nuovo aggiornamento e ha affidato a Morgan De Sanctis l’incarico di direttore tecnico pro tempore.