L’eco dell’affaire Platini arriva dalla Francia all’Italia. L’ex numero uno dell’UEFA è in stato di fermo per l’accusa di corruzione nell’assegnazione dei mondiali del 2022 al Qatar. La notizia ha messo in allerta anche gli analisti di Sisal Matchpoint che hanno riaperto le scommesse sul Paese ospitante della prossima Coppa del Mondo. Detto che la conferma del Qatar è quasi certa, a 1,01 (puntando dieci euro si vincono dieci centesimi appena), lo spiraglio per una clamorosa riassegnazione c’è e nel caso l’opzione più probabile son gli Stati Uniti, all’epoca in corsa con il Qatar: un altro mondiale in Usa, dopo quello del ’94, riferisce Agipronews, è dato a 6 volte la scommessa. Si punta a 9,00 sulla Corea del Sud, a 16,00 sul Giappone e a 20,00 sull’Australia. Qualsiasi altra destinazione, invece, vale 4,00