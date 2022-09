Continua far scalpore il caso Pogba, che vede coinvolto il fratello del centrocampista bianconero, Mathias, per la vicenda ormai nota e legata a un tentativo di estorsione ai danni di Paul. Come riportato dal quotidiano Le Parisien, Mathias Pogba è stato arrestato dalla polizia francese insieme ad altre tre persone e adesso è in custodia cautelare.



Seguono aggiornamenti