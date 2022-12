Il calciatore del Genoa, Manolo Portanova, è stato recentemente condannato dal Gip a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di 21 anni. Si è limitato a ribadire la propria innocenza all'uscita del tribunale dopo la sentenza di condanna, ora interviene anche il padre Daniele, ex giocatore.





Lo ha fatto attraverso un post su Facebook: "Figlio mio nutriti delle cattiverie. Sempre al tuo fianco. L'innocenza non si paga", questo il messaggio dell'ex Siena, tra le altre. A corredo del testo c'era anche l'hashtag #iostoconmanolo.