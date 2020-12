Un segnale di pace, dopo le tante polemiche. Come anticipato dal giornalista romeno Emanuel Rosu ieri l'attaccante dell'Istanbul Basaksehir Demba Ba, grazie alla mediazione di Ousmane N’Doye, ha chiamato Sebastian Coltescu, quarto uomo della sfida di Champions League tra il club turco e il Paris Saint-Germain, con l'obiettivo di chiarire quanto successo al Parco dei Principi. Demba Ba aveva protestato con Coltescu per il termine “negru”, accedendo la rivolta di compagni e giocatori del Psg.Il quarto uomo fu costretto, insieme al resto della squadra arbitrale, a rinunciare alla partita, i cui restanti minuti sono stati recuperati il giorno successivo.



CHIARIMENTO - N’Doye ha poi dichiarato: "Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola “nero” in uno stadio. Coltescu ha capito. Sono un grande sostenitore della pace Sia Coltescu che Demba mi hanno chiamato dopo aver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso. So come sono i romeni, non ho mai avuto problemi con il razzismo quando giocavo nel loro paese. Ho cercato di ottenere il numero di Coltescu appena ho potuto per incoraggiarlo, so che non è razzista".