La polizia di Guernsey lo comunica attraverso il proprio account twitter, le ricerche per Emiliano Sala sono sospese. Non ci sono più speranze di ritrovare in vita il giocatore e il pilota. Rimane il mistero per il mancato ritrovamento, ma almenochè non ci saranno sviluppi significativi, non ci saranno altri aggiornamenti.



Il padre Horacio Sala chiede di "continuare a cercare. Non è possibile che sia sparito così, speriamo di ricevere buone notizie". La sorella Romina aggiunge: "Emiliano è ancora vivo nel mio cuore, per favore non fermate le ricerche".