Corsa contro il tempo per la cessione della Salernitana, da concludere entro il prossimo 31 dicembre per evitare l'esclusione dal campionato di Serie A. Domani nella sede della Figc a Roma è in agenda un incontro tra il presidente federale Gabriele Gravina e i Trustee per fare il punto sulle tre offerte pervenute per rilevare il club campano.