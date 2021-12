Il campo continua a regalare amarezze ai tifosi della Salernitana,, da completare di norma entro il 31 dicembre. Giovedì è arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale dei trustee. Un comunicato breve, ma che nasconde qualcosa di ben più importante.“I Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni”. Melior Trust e Widar Trust continuano a lavorare in silenzio nell’analizzare la completezza delle offerte, ma senza svelare dettagli. Siamo però nella fase clou.. I discorsi parrebbero abbastanza avanzati con una società italiana impegnata nella produzione e distribuzione cinematografica con alle spalle un gruppo francese riconducibile a Tarak Ben Ammar, imprenditore tunisino.Isgrò e Bertoli però continuano le opportune valutazioni su tempistiche, cifre e modalità di pagamento, oltre alla serietà del soggetto.. Attenzione, si tratterebbe dell’esito delle valutazioni sulle proposte d’acquisto ricevute entro il 5 dicembre, non dell’annuncio dell’alienazione delle quote. Prima di eventuali note ufficiali però potrebbe esserci un ulteriore aggiornamento tra i trustee e la FIGC. Se la Federazione, dopo l’analisi della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie per verificare l’idoneità del compratore e i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, desse l’ok si passerebbe subito a mettere nero su bianco.La definizione della querelle darebbe finalmente un pizzico di serenità in più all’ambiente, da tifosi a calciatori. Restano due partite per chiudere il girone di andata (contro Inter in casa e Udinese in trasferta), poi per la Salernitana potrebbe iniziare un nuovo campionato. I supporter granata incrociano le dita.