Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato le notizie provenienti da Perugia, investita dallo scandalo per l'esame di italiano dell'attaccante del Barcellona Luis Suarez: "Ci sarà un’inchiesta della magistratura, non entro nello specifico sul singolo caso. Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto si terrà conto di tutti gli aspetti, ma non possiamo certo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso".