voleva acquistare il giocatore.per farlo aveva la necessità che diventasse italiano e, dunque, che superasse l’esame di lingua di livello B1.un avvocato dello studio che assiste la società bianconera, quello di Luigi Chiappero, ha chiamato l’Università per stranieri di Perugia, spiegando che in futuro avrebbero usufruito di quella facoltà per altri calciatori., in seguito a questa telefonata (intercettata), i vertici dell’ateneo si sono attivati spianando la strada all’uruguaiano benché l’italiano non lo conosca affatto. Eppuree - per il momento, come ha detto il colonnello Sarri - nemmeno indagata. Lo diciamo senza ironia e con assoluta serietà, perché le leggi meritano rispetto e la presunzione di innocenza è un elemento cardine del nostro ordinamento giudiziario.: è quella che arriva dallai. Questa condanna non la si riceve nelle aule dei tribunali, ma guardandosi attorno, respirando l’indignazione della gente, vivendo. Ebbene,L’immagine della Juventus che emerge dal caso Suarez è quella di. Leggete la lettera che l’avvocato Maria Turco ha scritto per spiegare la sua telefonata a Simone Olivieri, direttore generale dell’Università di Perugia. Non è un chiarimento, non è una spiegazione: è un atto di presunzione, perché includeCome può, in una pagina e mezzo,, che è parte in causa e alla quale fa più volte riferimento diretto e indiretto, e che per di più è assistita dallo studio Chiappero da tempo immemorabile? E come può - ma questa è quasi comica -? Maria Turco è un avvocato o un agente di calciatori? Dov’è una dichiarazione ufficiale di un dirigente della Juventus in merito all’abbandono della pista Suarez? Come può questa signora conoscere le mosse di mercato del club bianconero se nemmeno lo cita nella sua lettera?@steagresti