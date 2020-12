Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Barcellona: "È sempre Barcellona-Juventus, siamo tra i fortunati che possono goderselo in questo grande palcoscenico, meraviglioso. Peccato che non ci sia il pubblico, ma speriamo di averlo a breve. Sicuramente ci godremo questa grande partita".



FORMAZIONE - "Non c'è una scelta che mi incuriosisce di più, ma invece mi incuriosisce vedere ogni domenica questa squadra, come migliora, come cresce in questo percorso. Quindi siamo curiosi in ogni partita di vedere come gioca e che evoluzione ha".



RONALDO E MESSI - "Sono due giocatori che hanno fatto la storia del calcio, mi pare abbiano vinto undici Palloni d'Oro in due. Dico Ronaldo, perché gioca nella nostra squadra e gli vogliamo bene, lo conosciamo meglio rispetto a Messi. Ma sono due grandi giocatori, noi abbiamo avuto la fortuna di averne uno in squadra ed è un privilegio".



CASO SUAREZ - ​"Di questo caso ha fatto un comunicato il club, io ho già parlato e riposto prima del derby. Non intendo dire altro”.