Può darsi che la Supercoppa italiana non sia esattamente il trofeo più importante del nostro calcio.Tutto può essere, tranne una cosa: che a inizio di settembre la Lega di serie A, nella quale tanti si riempiono la bocca parlando della vendibilità del nostro calcio, non abbia ancora trovato una sede e una data per collocarla.Voci di dentro (ma anche di fuori) si premurano di farci sapere che i nostri dirigenti cercano di posizionarla all’estero. Però delle due l’una: o non sono capaci (e ci sarebbe da preoccuparsi) o il nostro calcio non tira davvero più (e ci sarebbe da preoccuparsi).Una terza ipotesi porta alla richiesta di danaro: forse spariamo cifre eccessive, forse è il calcio come spettacolo complessivo ad essere in regresso, ma è chiaro che il tempo delle vacche grasse è finito e dalla mammella vizza non zampilla più il latte di una volta.- Si diceva dell’estero. Non è una moda, era pura convenienza. L’anno scorso si giocò a Reggio Emilia per il Covid, altrimenti la sede extra-nazionale era diventata una consuetudine abbastanza collaudata. Cinque i Paesi che hanno già ospitato la Supercoppa italiana: gli Stati Uniti (due volte), la Libia (una volta), la Cina (quattro volte), il Qatar (due volte) e l’Arabia Saudita (due volte).Ora qualcuno avanza l’ipotesi che non ci sia un buco in calendario, nemmeno infrasettimanale, per disputarla e che, anche in questo caso, si debba finire a gennaio. Sarà.Le squadre erano rimaneggiate? La collocazione era troppo a ridosso della preparazione?Nessuno ha eccepito. Quello di agosto, per tradizione, è il mese indicato per la manifestazione e in quel mese si gioca.. Primo, perché se non si è trovato un Paese ospitante fino ad adesso, difficilmente lo si troverà in meno di due mesi.Secondo, perché la macchina organizzativa è più difficile da organizzare all’estero che in Italia.. Ma in Lega, oltre che in liti e agguati interni, sono specialisti nel complicare le cose semplici. Che comporta, quasi sempre, la tecnica del rinvio. Un’arte in cui non siamo solo campioni d’Europa. Ma del mondo intero.