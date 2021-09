Quella di domani martedì 7 settembre sarà una giornata chiave in casae, soprattutto, per il suo presidenteIl(dal punto di vista della giurisdizione sportiva)con la Lazio accusata e sanzionata per la mancata segnalazione alle autorità sanitarie, la mancata quarantena e perfino l'utilizzo in campo di giocatori positivi e per cui il numero 1 biancoceleste è statoe con lui anche i medici Pulcini e Rodia, entrambi inibiti per un anno.Com'è spesso accaduto in questi casi legati alla gestione della pandemia covid,e, di conseguenza, la non applicabilità della responsabilità oggettiva anche per il club (multato per 200mila euro). Lotitopassando dal primo grado (7 mesi di inibizione) al secondo (oltre 12 mesi), ma proverà a dimostrare ancora una volta la sua innocenza.Proprio la sanzione di secondo grado che ha alzato la squalifica per Lotito a 12 mesi porterà, se confermata, alla conseguenza più importante per il presidente della Lazio:(è consigliere Figc in carica) e la probabile ineleggibilità anche per il consiglio del 2025 poiché per regolamento un consigliere Figc non può aver sommato più di 12 mesi di squalifica nell'arco degli ultimi 10 anni.Di giurisprudenza, abbiamo detto, ce n'è poca, ma: a inizio pandemia, per un ritardo nell’effettuazione dei test, Lotito, i medici biancocelesti e la Lazioche però, secondo i giudici, proverebbe un ruolo attivo del presidente anche nell’ambito della vigilanza per il rispetto delle norme anti Covid.