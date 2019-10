Michele Uva, vicepresidente dell'Uefa, ha parlato a Radio anch'io Sport della possibilità di spostare la finale di Champions: "Revocare una finale è un atto forte. Penso che ora non siamo nemmeno nelle condizioni di discuterne. E' chiaro che con il comitato esecutivo ed il presidente Ceferin, valuteremo le situazioni, ma mi sembra assolutamente prematuro parlare di sanzioni a questo livello".



IL SALUTO MILITARE DEI GIOCATORI TURCHI DOPO LA PARTITA CON L'ALBANIA - "Lo sport, e soprattutto il calcio che ha una esposizione mediatica mondiale, non può permettersi segni distintivi di natura politica. Certi gesti sono assolutamente da biasimare". Il tipo e l'entità di eventuali sanzioni



SANZIONI? - "Dipende molto non solo dai referti del delegato Uefa e dell'arbitro, ma chiaramente dalle immagini televisive e fotografiche. Quella della federazione è una sanzione per responsabilità oggettiva, poi si può passare anche a sanzioni per i singoli giocatori. Ma sono valutazioni che vanno fatte solo dopo aver visto tutto il materiale e questo spetta agli organi inquirenti e giudicanti".



SU FRANCIA-TURCHIA - "Mi aspetto che sia una bellissima partita perché ha un valore sportivo altissimo. Mi auguro che tutto sia ricompreso in uno spettacolo sportivo straordinario. C'è attenzione dal punto di vista della sicurezza, ma spero che i tifosi dimostrino di amare il calcio e di non sconfinare nell'ambito politico, che è qualcosa che ci fa tremare tutti".