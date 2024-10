Caso ultras, i tesserati di Inter e Milan in Procura: Calabria, Barella, Inzaghi, la lista completa e quando potranno essere sentiti

Redazione Calciomercato

Lasi ferma per la sosta delle, l’delladisulle curve diinvece va avanti e, anzi, proprio nelle prossime giornate potrebbe entrare nel vivo. La stessa Procura si appresta ora ache, come trapelato nelle scorse ore, potrebbero avero essere statida Marcoe Luca, i capi delle due curve milanesi,per gli illeciti collegati al Meazza e non solo.A riportarlo è Il Corriere della Sera. Per la stragrande maggioranza, gli ultras fermati non hanno collaborato con gli inquirenti nei primi colloqui. I prossimi incontri vedranno protagoniste le cosiddettefra essi ci sono Davide, per il Milan, Nicolò, Hakan, Simonee Javier, per l’Inter. Come sottolinea il quotidiano, non rischiano per quanto riguarda lamentre diversa potrebbe essere la loro situazione per la. Il procuratore Chiné ha già richiesto i documenti e ora attende di conoscere le loro posizioni.

Simoneè stato contattato da Marco Ferdico per ottenere deiper laPer lo stesso motivo erano stati contattati anche il, e l’ex difensore, ora non più tesserato, Marco. Tutti questi potrebbero essere convocati nei prossimi giorni, non avendo impegni con le nazionali. Situazione simile anche per, che pure non era stato incluso nella lista delle persone informate sui fatti in un primo momento. Ferdico infatti ha dichiarato di averlo incontrato durante la campagna per i biglietti. Tempi più dilatati invece per, convocato dalla Turchia, e con il quale lo stesso Ferdico avrebbe anche avuto alcune cene.

Tra i nomi citati nelle conversazioni figura anche quello di Milan, ex Inter, ora al Psg. Lo slovacco avrebbe avuto un colloquio con Ferdico e il suo collaboratore, nelle settimane in cui il giocatore aveva fatto trapelareTale incontro era stato organizzato in un primo momento addirittura nel centro sportivo della squadra. Alla fine,Il procuratorepotrebbe decidere direlativo allaqualora le violazioni riscontrate non rientrino, quello che riguarda la. L’articolo 4 porta a un ventaglio di sanzioni molto più ampio, compreso un