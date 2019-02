Il servizio de ‘Le Iene’ su Nicolò Zaniolo e sua madre Francesca Costa continua a far discutere. I tifosi della Roma – e non solo – si sono scagliati in massa contro il programma televisivo, e nelle scorse ore a Campo Testaccio è comparso uno striscione: “Fate tanta moralità ma il rispetto dove sta? Più che Iena, sciacallo”. In attesa della puntata di questa sera, la pagina Facebook de ‘Le Iene’ torna sull’argomento. No, niente scuse all’orizzonte: “Un mega abbraccio al nostro Nicolò De Devitiis che è stato addirittura minacciato per il servizio al campione della Roma Zaniolo. E noi de Le Iene facciamo sempre domande un po’ cazzone, ma con ironia!“.