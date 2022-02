Di Zaniolo ha parlato anche Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di calcio femminile, negli studi di 'Rai Sport' durante '90° minuto'. "Ultimamente ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l'atteggiamento di Zaniolo", le dure parole dell'allenatore azzurro. Il numero 22 è tornato al centro delle discussioni, non solo di calciomercato ma anche di campo dopo il rosso col Genoa. Tempo fa addirittura Mourinho gli aveva consigliato di trasferirsi in Premier League a causa del trattamento che gli riservano i direttori di gara.