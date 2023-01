Dopo l'annuncio ufficiale dellasulla panchina della nazionale fino al 2026,. Protagonista principale, il presidente della federcalcio transalpina, Nöel Le Graët, autore di una improvvida uscita: "Zidane in Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quanto lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non l'avrei nemmeno preso al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps".("Non si manca di rispetto a una leggenda!"), in difesa di una delle sue leggende: ". Queste parole sono irrispettose per una delle figure più ammirate dai tifosi di calcio di tutto il mondo e. Zinedine Zidane, campione del mondo e campione europeo difendendo la maglia del suo paese, tra molti altri titoli, rappresenta i valori dello sport e lo ha dimostrato durante la sua carriera professionale come giocatore e come allenatore. Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio francese sono inappropriate per qualcuno che detiene quella rappresentanza e si squalifica, come quelle che fa anche sul nostro capitano Karim Benzema, attuale Pallone d’Oro, campione della Nations League con la Francia nel 2021 e vincitore di 5 Champions League, tra molti altri titoli".A seguito di queste prese di posizione,: "Le mie parole hanno creato un malinteso.per queste osservazioni che non rispecchiano assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che era e l'allenatore che è diventato".