Noel Le Graet, numero uno della Federcalcio francese, ha parlato a RMC Sport toccando anche il tema Zidane:



"Zidane in Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quanto lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non l'avrei nemmeno preso al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps".



Queste parole fanno seguito alla scelta di rinnovare la collaborazione con il ct Deschamps che ha chiuso le porte a Zidane, che nel frattempo aveva rifiutato il Psg.