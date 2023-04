Complice la decima sconfitta di Serie A, Antonio Cassano non è stato per nulla tenero nei confronti dell'Inter di Simone Inzaghi. Anzi, l'ex attaccante nerazzurro ci è andato giù durissimo, non risparmiando affatto dei termini pesanti pure nei confronti della Juventus. "L'Inter così come Juve, nell'ultimo weekend, hanno fatto delle gare di me**a - ha tuonato Cassano sulla sua pagina Instagram -. I bianconeri hanno però vinto non meritando, il Verona ha creato tre occasioni clamorose".



"L'Inter è un assoluto disastro - ha proseguito Fantantonio -. Sta facendo cose allucinante sebbene non meritasse di perdere viste le occasioni da gol create. Inzaghi deve essere mandato via. Deve essere salutato affinchè il club faccia uno step ulteriore di crescita".