Nel corso di Tiki Taka negli studi Mediaset, Antonio Cassano ha avuto parole pesanti nei confronti di Wanda Nara, ritenuta dall'ex attaccante di Roma, Inter e Milan e noto tifoso nerazzurro, la reale colpevole del caso-Icardi.



DISASTRO CREATO AD HOC - "Chi ha creato tutto questo disastro è lei. Ha messo Icardi in difficoltà. Ha creato terra bruciata attorno a lui".



PARLI TROPPO - "Parliamoci chiaro - ha poi proseguito Cassano -. Parli troppo, fai l'allenatore, usi troppo i social".



MATTI? NO - "Se gli hanno tolto la fascia un motivo ci sarà: Ausilo, Marotta, Spalletti e Zhang non sono matti".



DOLORE FINTO? - "Poi un'altra cosa: prima Mauro non aveva dolore al ginocchio, dopo che gli hanno tolto la fascia sì. Le sceneggiate le ho fatte io a vent'tanni. Se lui ora non torna a giocare andrà via. È una situazione di non ritorno".



SE NE PARLA DA 4 MESI - "La realtà dei fatti è che da 4 mesi si parla di questa situazione per le dichiarazioni che fa Wanda".



SPALLETTI L'HA FATTO ANCHE CON ME - "Spalletti ha fatto il giochino della fascia anche a me quando avevo vent'anni. Ero il vice-capitano dopo Totti e mi ha detto che non lo sarei stato più perchè non ero un esempio. Aveva ragione e ha fatto bene. Se l'ha fatto anche con Icardi un motivo ci sarà".