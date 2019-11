La Lazio batte il Cluj e tiene vive le speranze di passare il turno. Sugli scudi Correa, autore del gol decisivo e di giocate di alta scuola. Che hanno colpito un altro che, con il pallone, sapeva cosa fare: Antonio Cassano 'snobba' la Lazio e piazza il 'Tucu' più in alto. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport: "Con tutto il rispetto per la Lazio, ma se riesce a migliorare sotto porta Correa può giocare in una squadra tra le top 5 in Europa. Ha una qualità immensa, ma deve fare più gol". Aggiunge poi sul passaggio del turno: "La Lazio è contenta di uscire dall'Europa League, anche se nessuno lo dirà. Loro puntano molto sul quarto posto, ci provano da tre anni e non si strapperanno i capelli se usciranno dall'Europa League".