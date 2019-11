La Roma ha il destino nelle proprie mani ed è a un passo dai sedicesimi di finale dopo la vittoria per 3-0 contro l’Istanbul Basaksehir, mentre la Lazio continua a sperare dopo il successo per 1-0 dell'Olimpico contro il Cluj. L'aritmetica non condanna i biancocelesti, a cui serve ora un miracolo. Analizziamo le due situazioni in vista dell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League:



ROMA AI SEDICESIMI SE... - La Roma vince 3-0 sul campo dell’Istanbul Basaksehir, ma non ha ancora l’aritmetica certezza essere ai sedicesimi di finale di Europa League. La classifica del Gruppo J, infatti, dice questo dopo cinque partite: Borussia Monchengladbach 8, Roma 8, Istanbul Basaksehir 7 e Wolfsberger 4. Tutto si deciderà all’ultimo turno di Europa League, il 12 dicembre, quando la Roma sfiderà all’Olimpico il Wolfsberger mentre il Gladbach ospiterà la squadra turca al Borussia-Park. Di cosa ha bisogno la squadra di Paulo Fonseca per centrare la qualificazione ai sedicesimi? Alla Roma basta un punto per accedere ai sedicesimi di finale. In virtù dello scontro diretto tra i tedeschi e i turchi nell’ultimo turno, la squadra giallorossa sarebbe qualificata qualora riuscisse ad arrivare a 9 punti totali. Perché in caso di vittoria del Gladbach, la Roma sarebbe sicuramente seconda (gli scontri diretti sono in favore dei tedeschi e non dei giallorossi); in caso di pareggio nel match del Borussia-Park, il Gladbach si porterebbe a 9 e l’Istanbul Basaksehir a 8; in caso di vittoria dell’Istanbul Basaksehir, i tedeschi rimarrebbero a 8 e i turchi si porterebbero a 10. Con un almeno punto nell’ultimo turno, dunque, la Roma è aritmeticamente ai sedicesimi di finale (di conseguenza anche con una vittoria). In caso di sconfitta, tutto dipenderà dall’esito di Gladbach-Istanbul Basaksehir. Con un ko dei turchi, la Roma passerebbe il turno anche in caso di sconfitta. La Roma comunque ha il destino nelle proprie mani.



LAZIO AI SEDICESIMI SE... - La Lazio, a differenza della Roma, non ha il destino nelle proprie mani. Anzi, tutt'altro. Dopo cinque giornate, la classifica del Gruppo E è la seguente: Celtic 13, Cluj 9, Lazio 6 e Rennes 1. Per passare il turno, la squadra di Simone Inzaghi ​dovrà ora vincere l'ultima in trasferta col Rennes e sperare in una sconfitta in casa del Cluj contro il Celtic (già qualificato e primo aritmeticamente nel girone). Dopo la vittoria per 1-0 dell'Olimpico col Cluj, infatti, gli scontri diretti coi romeni sono in favore della Lazio (in trasferta la squadra di Inzaghi aveva perso 2-1).