Giudizio non lusinghiero per Gigio Donnarumma da parte di Antonio Cassano alla Bobo TV. L'ex attaccante commentando il suo possibile trasferimento al Barcellona si è infatti espresso così: “Donnarumma non è fra i primi 5 portieri al Mondo, a Barcellona andrebbe a fare panchina a Ter Stegen che è invece fra i primi tre. Se poi il tedesco non piace a Messi come sembra allora è un discorso diverso".