Antonio Cassano parla alla Bobo Tv su Twitch della Roma di Mourinho: "La Roma sta facendo malissimo, un disastro. Io amo Roma e non posso pensare che il tifo sia felice per la stagione. Lo striscione di stamane? Io ipotizzo che sia qualche tifoso sporadico, niente di organizzato. Da quel famoso 6-1 in Norvegia sta facendo malissimo. Poteva perdere anche sabato, poi ha recupero con questi due ragazzini. Secondo me sono messaggi anche alla proprietà. È una situazione particolare, che a me non sta piacendo per niente. Rischia di rimanere fuori dalle prime sette adesso. Mourinho sta facendo peggio di quanto fatto al Tottenham, anche dal punto di vista mediatico, dove è sempre stato il numero uno, male. Non mi sta piacendo niente".