Antonio Cassano non usa giri di parole per commentare la prestazione di alcuni singoli del Milan alla BoboTv: Il Milan ha bisogno di Ibrahimovic. Molto male il Milan, senza un'idea, senza un gioco, senza qualità. Ha difeso bene, il Torino ti veniva a prendere, ti pressava, andava sulle seconde palle: ha fatto meglio il Torino. Il Milan ha fatto grandissima fatica nelle tre mezze punte. Leao ha fatto qualcosina, Brahim Diaz e Salemeakers inguardabile. Giroud è quello che fa dall'inizio dall'inizio della stagione, non è Ibrahimovic. Giroud ha fatto otto gol quest'anno, ma non ha mai fatto una buona partita, fa fatica. Non mi dà niente, ieri avrà toccato tre spizzicate con la testa".