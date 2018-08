In occasione di un match di beneficenza in favore delle vittime della tragedia di Genova, Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La mia idea è sempre stata quella di continuare a giocare con una società, un presidente ed un allenatore che possano puntare su di me. Io faccio ancora la differenza in serie A, sono sicuro".



SULLO SCUDETTO - "La Juve farà un campionato a parte, poi se la giocheranno Milan, Inter, Roma e Lazio. Napoli un po' più dietro".



SU CR7 IN ITALIA - "È un bel segnale per la serie A".