Antonio Cassano ha parlato della situazione di Ihattaren alla BoboTV: ​“Mi sono informato, non si trova bene a Genova e pare voglia cambiare campionato proprio. Io ho chiesto come stesse fisicamente, mi hanno detto che era super imballato per quanto ha fatto. Maledetto calcio italiano, i mancini vanno fatti giocare. Volevano farlo allenare tanto, questo andava fatto giocare. Ihattaren è avvelenato, ha fatto talmente tanti km che è andato di corsa in Olanda mi dicono. Ha fatto bene ad andarsene. Mi è arrivato questo, è uno simile a me, un grande”.