Intervenuto in una diretta Instagram in una versione social di Tiki Taka, l'ex attaccante di Milan, Inter e Roma, Antonio Cassano, ha parlato così di Ilicic: "​Se Ilicic avesse incontrato Gasperini dieci anni fa, sarebbe diventato uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Se fosse stato alla Juve al posto di Dybala tutto il mondo parlava di lui. Per quello fatto negli ultimi 3 anni vince 10-0 contro Dybala".