Dagli studi di Tiki Taka, Antonio Cassano non risparmia le stoccate per Wanda Nara: "Wanda per me ha fatto un disastro e ha messo in difficoltà Mauro. Cosa consiglio a Mauro?". Interviene Wanda per replicar: "Il divorzio (sorride, ndr)". Ma Cassano insiste: "Wanda con le dichiarazioni ha creato terra bruciata attorno a Mauro. Fai l'allenatrice in tv, anche sui social, parli troppo. Aa Icardi hanno tolto la fascia, ci sarà un motivo. Non sono pazzi all’Inter. Infortunio? Le sceneggiate le facevo a 20 anni, ora è una situazione di non ritorno, giochi. Prima il dolore al ginocchio non era così grave e giocava, ora senza fascia il dolore al ginocchio è tornato. Ma per favore. Io ero vice capitano a Roma, Spalletti mi ha detto che non l’avrei più fatto, non ero un esempio: aveva ragione. Poi mi ha spiegato cose che lui voleva, ha fatto bene. Se ha fatto così con Icardi, c’è un motivo. Se non torna a giocare, a giugno deve andare via. Si continua a parlare di questa situazione per le dichiarazioni di Wanda".