Nel suo grande sondaggio su Scudetto, Milan, Pirlo e Conte, outsider e grandi bomber, la Gazzetta dello Sport ha intervistato fra gli altri anche. L'ex attaccante di Inter, Milan, Roma e Bari ha scelto i nerazzurri come candidati forti per la vittoria finale non credendo, per niente, all'opzione rossonera."Lo scudetto lo vincerà l’Inter, ha l’organico più forte ed è allenata dal tecnico più bravo del campionato. Un valore aggiunto che si potrà rivelare decisivo"."Dubito che il Milan possa continuare al ritmo che ha tenuto fino a poco tempo fa. Valutando la forza complessiva della rosa, i rossoneri sono penalizzati anche dal fatto di essere impegnati in Europa League. Se arriverà nelle prime 4 avrà fatto un capolavoro".- "Conte è l’allenatore più bravo. Senza se e senza ma. Pirlo ha delle valide e accattivanti idee, deve fare ancora un po’ di esperienza, ma ha tutte le caratteristiche del predestinato. Inizia la carriera da allenatore e si ritrova a dovere gestire un grande club, dalle alte aspettative. Senza gavetta, si ritrova con la patata bollente in mano"."L’outsider sarà l’Atalanta, a patto di recuperare al 100 per cento Ilicic. A quel punto sarà un problema per tutti affrontarla e batterla. Ora è un po’ più leggibile"."Ronaldo e Lukaku fanno parte di gruppi super. Il Milan a livello di collettivo ha qualcosa di meno e quindi quello che sta facendo Ibra assume ancora maggiore valore. Prima di lui ho conosciuto solo Maldini che a quell’età faceva ancora la differenza.