AAA regista cercasi., i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi giocherà davanti alla difesa domenica contro il Torino, in campionato, e il mercoledì successivo contro il Real Madrid, nella quarta e decisiva giornata della fase a gironi di Champions League. Due sfide importanti che i nerazzurri affronteranno senza la qualità e l'esperienza del croato, che ancora non conosce il nome del suo sostituto. L'Inter ha in rosa giocatori che possono agire da play difensivo, ma in questo periodo delicato non tutti sono a disposizione.L'assenza più grande è quella rappresentata da Stefano Sensi. Il giocatore cresciuto nel Cesena è in ripresa dall'ultimo infortunio muscolare, ma contro i granata al massimo andrà in panchina. Con Vecino, che sarebbe comunque adattato, fuori gioco,che conosce il ruolo e recentemente, con la maglia dell'Italia contro l'Estonia, ha giocato in quella posizione. Chance quasi nulle di vedere davanti alla difesa Barella e Nainggolan, che Conte vede in una posizione più avanzata.Di certo Conte non farà esperimenti. Serve vincere, contro Torino e Real Madrid, non ci sono spazio e tempo per inventare nuove soluzioni.come consigliato recentemente da Antonio Cassano: "I​l problema è che Conte non cambia mai niente, se mettesse la difesa a 4 ed Eriksen come playmaker, alla Pirlo per intenderci, cambierebbe la squadra. Il problema è che lui non lo vede. Peccato perché è un grandissimo calciatore".