In diretta su Instagram con Bobo Vieri, Antonio Cassano ha parlato così della panchina della Juventus: "La Juve l’anno scorso si è buttata su Guardiola. Ha fatto un tentativo anche per Pochettino, ma non sono andati bene entrambi. Poi sono andati su Sarri che per me può arrivare fino a un certo punto e non oltre, per come lo vedo io. Zidane alla Juve? Hanno mandato via Allegri per cambiare filosofia di gioco, ma ora se prendi Zidane torni indietro perché lui è un gestore come Allegri. Il nome è altisonante, ma torni ancora sui tuoi passi? Con Sarri hanno fatto una scelta diversa di filosofia. Poi non sono sicuro Zidane lasci Madrid per andare alla Juve, lo vedo più al PSG io sinceramente. A livello internazionale il PSG può accontentare Zizou e spendere quanto vuole lui".