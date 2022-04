Antonio Cassano analizza il momento dell’Inter alla BoboTv: "L'Inter mi sta impressionando, non soffre. Inzaghi è l'allenatore che ha fatto meglio di tutti. Contro la Roma non ha messo in campo Bastoni scegliendo Dimarco, che ha fatto una grande partita. Inzaghi ha dovuto fare a meno di Lukaku, Eriksen e Hakimi, prendendo tre punti interrogativi come Dzeko, Dumfries e Calhanoglu. La base l'ha costruita Conte ma ha messo ritocchi sull'estetica. Se l'Inter vince mercoledì con il Bologna non dovrebbe avere problemi".