Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano ha parlato dell'eliminazione della Roma dall'Europa League: "Tra andata e ritorno, per possesso palla, conclusioni e qualità di gioco, la Roma non meritava di passare il turno. Sono 50 anni che l'Ajax ti impone di giocare così. Lisandro Martinez, quando veniva pressato, dribblava l'attaccante: impongono questo tipo di gioco con coraggio, qualità e idea, anche senza nomi grossi. L'Ajax meritava, andata e ritorno, ma la Roma non si è snaturata: loro avevano più idee".



SULLA PIAZZA DI ROMA - "E' destabilizzante. Fonseca sta facendo un miracolo in Europa e valorizza tanti giovani. Non è possibile che ogni settimana debba smentire le voci uscite: Roma è una piazza particolare, devi leccare culi per sopravvivere. Ci sarà sempre la stessa situazione, non cambierebbe nemmeno con Guardiola".