Antonio Cassano, ex giocatore della Roma, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. Il barese ha parlato del campionato italiano, dove vede l’Inter come principale antagonista della Juventus, della Nazionale di Mancini e dei tanti talenti in rampa di lancio, con Tonali su tutti. Cassano ha messo in evidenza come, rispetto a quando giocava con campioni come Francesco Totti, la tecnica dei calciatori si sia abbassata: “La qualità tecnica si è abbassata. Quando giocavo io come numeri dieci c’erano Totti, Zola, Del Piero e Pirlo. Adesso trovatemene uno su quel livello, fatemi un nome. Tonali è un incontrista, non è un numero dieci“.