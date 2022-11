Antonio Cassano non fa marcia indietro e conferma il suo giudizio sul nazionale brasiliano, Richalison. Qualche giorno fa l’ex calciatore dell’Inter aveva definito una “pippa” l’attaccante del Tottenham, che poi si è preso la sua rivincita realizzando due reti contro la Serbia. Uno dei due gol è arrivato addirittura in rovesciata, richiamando i complimenti degli addetti ai lavori ed esponendo Cassano a una brutta figura. L’ex calciatore barese, tuttavia, è rimasto fermo sulla sua posizione:



"Siccome sono una persona che non rinnega niente, dopo quello che ho visto confermo che per me Richarlison è una pippa. La verità è che ha sbagliato lo stop e gli è venuta fuori quella rovesciata. Non c'entra niente con gli attaccanti brasiliani e poi ha fatto un gol a porta vuota”.