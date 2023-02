Antonio Cassano parla alla BoboTv della brutta sconfitta rimediata dal Milan nel derby: "Dopo questi tre anni ho pensato che il Milan si schierasse con il 4-3-3. Pensavo che potesse imporre il gioco. Invece nei primi venti minuti mi ha deluso Pioli. Gli ho fatto sempre i complimenti, ho detto che il Milan non mi preoccupava. Non posso buttare al cesso un lavoro di tre anni meravigliosi. Quello che ha fatto il Milan in questi tre anni è qualcosa di inimmaginabile. Ha vinto uno scudetto giocando con coraggio, con idee, valorizzando i giocatori. La partita di ieri ha detto :Inter fai di me ciò che vuoi fare. Oggi leggevo Sacchi che giustamente diceva che giocare così hai dato l'impressione di aver buttato gli altri anni nel gabinetto. E' una cosa brutta".