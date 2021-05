Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre dell'Inter, parla dell'attaccante nerazzurro Alexis Sanchez su Twitch alla Bobo tv: "Noi della BoboTv abbiamo venerato e ricoperto di grandi complimenti Sanchez dopo aver sbagliato il rigore con la Samp, l'hanno criticato ma lì è stato migliore in campo. Non lo scopriamo noi, è un super campione e un giocatore favoloso. Basta vedere le squadre in cui ha giocato, River, Barcellona, Arsenal, United con tanti campioni. A me fa impazzire".