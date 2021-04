Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, racconta in diretta su Twitch con Christian Vieri del suo passaggio dai rossoneri ai nerazzurri: "Andai via dal Milan perché si è realizzata la possibilità di andare all'Inter che è la mia squadra del cuore. Non mi sono nascosto dietro a un dito, ma ringrazio sempre il Milan che mi ha salvato la vita e ha fatto tanto per me. Ho fatto un po' di casino per andare nella mia squadra del cuore, ma ringrazierò sempre i rossoneri per quello che hanno fatto per me".