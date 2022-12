Stima sconfinata, quella che Antonio Cassano nutre verso uno dei calciatori più grandi della storia del calcio: Leo Messi. L'ex calciatore barese è spesso sceso in campo in favore del calciatore argentino, anche arrabbiandosi, e tanto, con chi nel tempo ha provato a paragonarlo a Ronaldo o altri campioni del calcio contemporaneo o del passato. Questa volta, invece, Cassano ha messo addirittura in gioco un pizzico di superstizione, dichiarandosi pronto a un piccolo sacrificio nel caso il campione argentino, suo idolo, dovesse vincere il Mondiale. Un bagno in pieno inverno se Messi sollevasse la Coppa del Mondo, questa la scommessa di Antonio Cassano, che alla Bobo tv non ha mostrato alcuna esitazione. A cosa può spingere la passione...



LE PAROLE DI CASSANO - “Scaloni ha il grande merito di essere entrato nella testa del giocatore più grande di sempre. Quello che gli abbiamo visto fare tra Coppa America e Mondiali rimarrà nella storia. A 35 anni Messi ha fatto queste prestazioni, è il capocannoniere con 4 assist anche. Nessuno nella storia del calcio ha fatto qualcosa di simile. Messi è unico e leggendario, qui ci sono 2 gradi, prometto che se vince il Mondiale, mi butto in acqua”.