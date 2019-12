Antonio Cassano ha parlato a Tiki Taka, commentando la crisi del Napoli: "Questo Napoli è su una strada senza ritorno. Ancelotti va cambiato. I calciatori stanno facendo schifo in campo, stanno facendo vedere delle cose davvero oscene. Quando una squadra non vince e va male, la responsabilità è dell'allenatore. Ancelotti sta avendo delle difficoltà nella gestione. Il modulo con cui il Napoli viene schierato non è l'ideale per le caratteristiche dei giocatori che vanno in campo. Ancelotti è bravo a gestire i campioni, mentre per una piazza come Napoli servono i Prandelli o i Gattuso".