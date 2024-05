Cassano: 'Totti, Del Piero o Baggio? Come talento ero più forte, ma me lo dimenticavo nel weekend'

7 minuti fa



Presente alla prima edizione del torneo "Padel dei Campioni", l'ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto a Sportitalia stilando una classifica dei migliori numeri 10 italiani visti in azione.



Totti, Del Piero, Baggio, Cassano: ci fa la classifica?

"Metto Totti e Baggio per primi, sono i più grandi 10 che il calcio italiano abbia avuto. Del Piero subito dopo, io ultimo. Come talento ero più forte degli altri, solo che me lo dimenticavo dal venerdì alla domenica (ride, ndr)".